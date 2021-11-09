صرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف وهي تؤدي مهامها في متابعة محاولات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (87) متهمًا؛ بينهم (47) مواطنا، و(40) متهما من مخالفي نظام أمن الحدود، (26) منهم يمنيو الجنسية، و(13) إثيوبي الجنسية، ومتهم واحد من الجنسية الصومالية.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.