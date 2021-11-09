أعرب أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، عن أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.وقال في هذه المناسبة الغالية: «ذكرى البيعة السابعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم التي يعدها جميع أبناء المملكة تاريخاً مميزاً تمتزج فيه مشاعر الفرح والسعادة والفخر فرصة نستذكر فيها المنجزات والشواهد التي لا تعد ولا تحصى، والتي تمت في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله - عهد البناء والتنمية والإنجازات».وأضاف: المنجزات التي تحققت طوال هذه الأعوام السبعة الماضية تؤكد وبصفة قاطعة مسيرة بلادنا الغالية إلى أعلى المراتب الذي تبرزه تصدر المملكة للعديد من المؤشرات العالمية في مختلف المجالات، وأصبحت المملكة -ولله الحمد- تتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي من خلال موقعها الريادي بين دول العالم. ونوه أمير منطقة تبوك بالجهود التي قدمتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في مواجهة جائحة كورونا التي قدمت نموذجاً ناجحاً ومتميزاً في التعامل مع هذه الجائحة والحد من آثارها الصحية والاقتصادية على جميع مناحي الحياة بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها من خلال الوقاية الصحية والرعاية الطبية والتقدم المتسارع من خلال وصول المملكة إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا.