أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أن عهد الملك سلمان عهد عناية بالمواطن والمقيم، ورفع باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة- أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله -، بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.وعدّ الأمير حسام ذكرى البيعة عظيمة وغالية علينا جميعا، إذ نجحت مملكتنا خلالها بمنح المواطن وكل من يقيم على هذه البلاد الأولوية والحفاوة البالغة والعناية، وتجلّى ذلك أثناء جائحة كورونا، لتصبح المملكة مثالاً حياً وقدوة للعالم في الاهتمام بمن يعيش على ارضها وليسجل لها التاريخ أنها أولى الدول التي وضعت سلامة وصحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار.وقال أمير منطقة الباحة: «شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تطورات إستراتيجية كبرى عكست الإنجازات النوعية على كافة الأصعدة والمحافل المحلية والاقليمية والدولية، كما حظيت منطقة الباحة بمشاريع عملاقة وتنمية اقتصادية مستدامة تهدف لرفع مستوى الخدمات وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين ليستمر التطور والنماء بإدارة حكيمة تهتم بمصلحة الوطن والمواطن في شتى المجالات، والعمل على مواصلة مسيرة البناء والتطور والتنمية الشاملة في أرجاء البلاد وفي جميع مناحي الحياة والحرص على رفاهية وراحة المواطن والاهتمام بالوطن ومقدساته والذود عن كل ما يمس أمنه».وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على المملكة عزها أمنها وأمانها وأن يحفظ حدودها وينصر جنودها.