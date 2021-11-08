استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم (الاثنين)، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان.

ونقل السفير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لأمير دولة قطر.

كما سلم الرسالة الموجهة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الاستقبال، حمّل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.