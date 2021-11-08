جدد مجلس الشورى تأكيده على قراره الذي طالب فيه الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشتملة على توصياتها تجاه التقرير.

وطالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للطيران المدني في الجلسة العادية السابعة للسنة الثانية من الدورة الثامنة التي عقدها المجلس عبر الاتصال المرئي اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بالعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة، أخذاً بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران، كما طالبها بتوفير بيئة تشغيلية تنافسية للاستثمار جذابة للمستثمرين، والتأسيس لعمليات الخصخصة.

ودعا «الشورى» هيئة الطيران المدني، إلى دعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبد العزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى.