رفع رجل الأعمال مشعل بن سرور الزايدي وإخوانه وأبناؤه وأبناء اللواء يحيى بن سرور الزايدي (رحمه الله) ( محمد - مشعل- سلطان) التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة. وقالوا سبعة أعوام مضت على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية شهدت التنمية والازدهار، حيث يحتفي المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة الغالية، بقلوب محبة مطمئنة، شغوفة بالإنجازات، ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يشاهدون بأعينهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة في أنحاء المملكة والتواجد العالمي الكبير للمملكة في كافة المناسبات حتى أصبحت رقما أساسيا في المناسبات والمحافل الدولية.وقالوا: «يسعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيّده الله - بكل قوة وعزم وحزم لتطوير المملكة وتقدمها في كافة المجالات، حيث شهدت السعودية منذ مبايعة الملك سلمان المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة».وأشاد الزايدي وأبناؤه وإخوانه وأبناء اللواء يحيى سرور (يرحمه الله) بالتوجيهات السديدة لمقام خادم الحرمين الشريفين، التي كانت وراء كل النجاحات التي تحققها المملكة في مختلف المجالات، فكل هذه المشاريع التي تشهدها مناطق المملكة والاتفاقيات الدولية والإقليمية المختلفة جاءت بعمل مسبق وتخطيط انعكست بشائره وأفراحه على أبناء الشعب السعودي، وكشف قدرتهم على أن يكونوا فاعلين عبر المشاريع المستقبلية التي تخطط لها الحكومة الرشيدة، لاسيما أن الأراضي السعودية والمساحة الجغرافية مُهيأة - ولله الحمد - لنجاح أي مشروع اقتصادي أو استثماري ينفذ عليها، وكذلك ساهم وجود بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة لجميع المشاريع التي تتواجد بها في التنفيذ دون مخاوف تواجههم.ورفع آل الزايدي أجمل التبريكات والتهاني للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة أعواما عديدة، وخادم الحرمين الشريفين يعيش في صحة وعافية، والوطن يرفل في ثوب العز والأمن والأمان، والوطن مزدهر بالنجاحات والإنجازات المختلفة.