عبر مجلس إدارة غرفة الطائف عن اعتزازهم وفخرهم بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله.وقال رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي إن ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم وبيعته قائداً لهذه البلاد، هي ذكرى غالية على قلوب أبناء وطنه، مشيرا إلى أن جميع ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، مروراً بعهود أبنائه الملوك، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين، يسيرون بقيم ثابتة في بلاد الحرمين، ويسعون لتطوير وتنمية هذا البلد الكريم بما يحقق مصلحة شعب المملكة.من جهته، قال نائب رئيس الغرفة مشعل فلاح العتيبي إن ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- تأتي ونحن نعيش في ظل أمن واستقرار حكومة المملكة العربية السعودية، في وقت تشهد فيه المنطقة صراعا واضطرابات، مشيرا إلى أن عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عهد تتجدد فيه الطموحات والآمال وترتفع لأعلى سقف، وذلك في ظل ما نراه من حزم وعزم في كافة الأمور الحياتية، راجيا من الله الكريم أن يوفق ويسدد حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم.بدوره، قال نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي إن المملكة في عهد ملكها سلمان (يحفظه الله) تسير بخطى ثابتة، رغم كل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم، وذلك إن دل فإنما يدل على حكمة قائد هذه البلاد الذي استطاع أن يسير بالوطن بخطى واثقة زادته نماء وزادت شعب المملكة فخرا بقادتها.من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف إبتسام الشهري إن ذكرى بيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز السابعة ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، ونحن نشهد توسعا في مفهوم التنمية والتطوير بخطى سريعة واثقة ساهمت في وقت قصير بتوفر الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات.عضو مجلس إدارة غرفة الطائف حسن السواط قال أيضا حول ذكرى بيعة الملك سلمان –يحفظه الله– إنها فرصة لنستشعر قيمة ما حققته حكومة خادم الحرمين الشريفين في فترة وجيزة قياسا بعمر الحكومات، حيث الخطط المؤسسية والرؤى القريبة والمستقبلية من خلال رؤية المملكة ومهندسها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي جعلت الجميع يخطط ويعمل وفق رؤية واضحة.عضو مجلس إدارة غرفة الطائف خالد السواط قال أيضا إنه منذ اليوم الأول لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، اتضح عزم وحزم الحكومة لقيادة هذا الوطن العظيم نحو مدارج العزة والتميز ومواصلة بناء الدولة الحديثة، وذلك على كافة المستويات.بدوره، قال عضو مجلس إدارة الغرفة سالم بن فطيس إننا في ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان –يحفظه الله– نستذكر كل الإنجازات والنجاحات التي تحققت في وقت قصير من قيادة حكيمة تسير وفق شرع الله وبقيم ثابتة لا تحيد عنها، ما يدفعنا جميعا لبناء مستقبل مشرق بإذن الله للأجيال القادمة.عبدالرحمن نوار القثامي عضو مجلس إدارة غرفة الطائف قال أيضا عن ذكرى بيعة الملك سلمان السابعة، إن المملكة نجحت وتفوقت في الكثير من المجالات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات السياسية إقليمياً ودولياً، فقد بادر الملك سلمان بحكمته المعهودة إلى قيادة بلاده لعصر الرخاء والازدهار وفق رؤية إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق إنجازات تنموية شاملة تراعي متطلبات هذا العصر.وقال أيضا عضو مجلس إدارة غرفة الطائف عبدالعزيز البار بمناسبة ذكرى البيعة إن ما تحقق ويتحقق من تطور اقتصادي واجتماعي في المملكة يؤكد الرؤية الواضحة والنظر العميق الذي يتميز به خادم الحرمين الشريفين للواقع ومتطلبات المستقبل لتأسيس جيل واعد من الشباب الطموح برؤية السعودية 2030 التي يقود مسيرتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتشكل هذه الرؤية نقلة نوعية للمملكة.كما وصفت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف محسنة الطلحي هذه الذكرى بالغالية على قلوب أبناء المملكة، مشيرة إلى أن الملك سلمان -يحفظه الله- عزز ركائز الأمن والتنمية والشفافية والوضوح في كثير من المجالات، ومكن المرأة السعودية في كثير من المجالات التي أثبتت قدرتها على ذلك.بدوره قال عضو مجلس إدارة غرفة الطائف مقعد النفيعي إن المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان تنافس الدول المتقدمة في مشاريع التنمية ومشاريع الاستثمارات العملاقة، كما جعل الملك سلمان المواطن همه الأول من خلال تركيز الاستثمار على العنصر البشري، حيث إنه هو حجر أساس نمو وتطور هذه البلاد.من جهته، قال هيثم بن إسماعيل قاضي عضو مجلس إدارة غرفة الطائف بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- إن المملكة العربية السعودية باتت بلدا سريعا في مواكبة التغيرات على كافة الأصعدة، وأصبحت تنافس كثيرا من الدول في مجالات النمو والازدهار وتسير بخطى وقيم ثابتة نحو مستقبل ينبئ بالخير الكثير بإذن الله.من جهته، قال أمين عام غرفة الطائف دسمان الفقيه: «عندما نستعرض سيرة الملك سلمان في هذه الذكرى فنحن نستعرض سيرة رجل شجاع مقدام، كتب قصة وطن جديد وحديث في فترة وجيزة بقرارات من شأنها تعزيز مكانة المملكة إقليميا وعالميا وهو الأمر الذي بدأ يتحقق وبدأنا نشعر فيه مع حرصه على رفع مستوى الخدمات للمواطنين والمواطنات وكل من يعيش على هذه الأرض المباركة».