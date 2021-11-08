سجلت السودة في منطقة عسير أقل درجة حرارة في السعودية بـ11 درجة مئوية.. وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 5 درجات مئوية ابتداء من فجر اليوم (الإثنين).وعن حالة الطقس حتى الأربعاء أوضح المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد الأيام الأربعة المقبلة تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية. وهناك أيضاً فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة؛ وتمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة تشمل سواحلها، وخصوصاً الجنوبية منها. وكشف المركز موعد الدخول الفعلي لفصل الشتاء بالمملكة، ويتوقع حدوث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، مؤكدا أن موعد الدخول الفعلي لفصل الشتاء سيكون مع أول يوم من شهر ديسمبر المقبل. وأكد أنه ابتداءً من الإثنين المقبل ستشهد مناطق تبوك وحائل والأجزاء الشمالية من القصيم وأجزاء من الحدود الشمالية انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة، وهو ما يعد مؤشراً لبداية الشتاء.وتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى لـ5 درجات مئوية خلال يومي الإثنين والثلاثاء في بعض المناطق، كما من المتوقع استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.وشهد الشفا في الطائف نزول حبات من البرد كست جبل دكا باللون الأبيض في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.