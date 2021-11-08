صنفت المديرية العامة للدفاع المدني 738 منشأة ونشاطاً ضمن قائمة المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة، والتي تعتزم إلزامها بالتأمين التعاوني تجاه الغير خلال الفترة القادمة.ويأتي ذلك طبقاً للتوجيه بتحديد قائمة المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور.وتتولى لجنة معنية اقتراح المراحل الزمنية للتطبيق الفعلي على المنشآت والأنشطة الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير على أن يكون بدء التطبيق على المنشآت والأنشطة الأعلى خطراً واكتظاظاً.ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية المملكة لتحقيق الغايات والأهداف الإستراتيجية والتميز في الأداء لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتحقيقاً لمبادئ السلامة العامة والوقاية من الحريق والأخطار والمخاطر في وقت السلم والحرب وحالات الطوارئ والكوارث والحد من الخسائر والحفاظ على مكتسبات التنمية الوطنية المتسارعة.وجاءت صناعات الأقمشة والمنسوجات و السجاد كأعلى الانشطة الـ 738 ضمن قائمة المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير.ومن تلك الأنشطة صنع أقمشة من القطن، وصنع أقمشة من الصوف، صنع أقمشة من الحرير، نسج المنسوجات من الخيوط الصناعية كالنايلون، صناعة السجاد، يشمل (سجاد الصلاة والسفر)، صناعة الموكيت، صناعة أقمشة العباءات والمشالح من الشعر، صناعة أقمشة العباءات والمشالح من الصوف، صناعة أقمشة العباءات والمشالح من الوبر، صناعة الملابس الرجالية الجاهزة، يشمل (الثياب الجاهزة والبدل والمعاطف والبنطلونات)، صناعة الملابس الداخلية للرجال، صناعة الملابس الخارجية الجاهزة للأطفال، صناعة الملابس الداخلية الجاهزة للأطفال.