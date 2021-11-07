هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد أمير الكويت بالأواصر الأخوية والتاريخية التي ترتكز عليها العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، معبّرًا عن بالغ الإشادة بما تشهده المملكة في عهده الميمون من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء وخدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدًا بما حققته المملكة في عهده الزاهر من إنجازات تنموية في مختلف الميادين، داعياً الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة كل الرقي والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.

وهنأ الشيخ رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهذه المناسبة.