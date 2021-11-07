ضبطت أمانة عسير مطعماً مخالفاً للاشتراطات الصحية في أبها، التي توجب إيقاع العقوبة المنصوص عليها وفق الأنظمة والتعليمات، إذ تم رصد مخالفات عدم التقيّد بشروط التهوية، وتدني مستوى نظافة العاملين، والنظافة العامة للمطعم، وانتهاء التراخيص، ومخالفة شروط النقل والتخزين، وسوء تداول المواد الغذائية؛ وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك. وكانت فرق الرقابة المسائية التابعة للأمانة، تتابع حتى تم ضبط الموقع، بمساندة أمنية، كما ضُبطت كميات من المواد الغذائية الفاقدة لخواصها الطبيعية ومنتهية الصلاحية، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت مجهزة للبيع، قُدرت بأكثر من 667 كغم، إذ تم إغلاق الموقع، وتطبيق العقوبات النظامية حياله. وتشدّد أمانة عسير على المنشآت التجارية بضرورة التقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، وألمحت إلى أن الجولات الميدانية لفرق الرقابة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين.