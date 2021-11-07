أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 42 حالة مؤكدة وتعافي 33 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 52 حالة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548890 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537794 حالة. وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8803 حالات. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.