تواصل إدارة تعليم القريات معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على منشآتها التعليمية، ووجه مدير التعليم الدكتور محمد عبدالله الثبيتي بتفعيل مبادرة «بأيدينا» التي أطلقها قسم الإعلام والاتصال بالإدارة وصوت عليها المجلس التعليمي لإزالة كافة مظاهر التشوه على أسوار المدارس وتحسين المشهد بمشاركة قيادات الإدارة ومديري المدارس والطلاب، وشارك مدير الإشراف التربوي صالح حماد العنزي ورئيس النشاط الطلابي رحيل سليم العبدلي ورئيس الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي علي العطشان ومدير ابتدائية خالد بن الوليد فهد الصهيبان الشراري ومجموعة من الطلاب في تنفيذ المبادرة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، وكان مدير التعليم أكد في محضر اجتماع المجلس التعليمي ضرورة الانتهاء من جميع أعمال مكافحة التشوه البصري لجميع المباني التعليمية وإشراك المتطوعين من الطلاب والمعلمين.