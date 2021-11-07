شددت لائحة التقييم الجديدة لموظفي وموظفات وزارة التعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بمناطق ومحافظات المملكة على ضرورة وجود 20 موظفاً على الأقل؛ كي يتم تضمينهم في مجموعة موظفين لتطبيق آلية التصنيف الإجباري للتقييم السنوي.وبينت لائحة إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية التي تعتزم إدارة الموارد البشرية بالوزارة تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي، أنه إذا لم يكتمل العدد 20 موظفاً فيجب ضم مجموعة الموظفين مع مجموعة أخرى قابلة للمقارنة، حتى الوصول للحد الأدنى مشترطة أن يكون السجل الوظيفي للموظف الذي سيحصل على تقدير «ممتاز» خالياً من العقوبات خلال دورة الأداء الوظيفي الجديدة.وأكدت اللائحة على ضرورة تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء كما يتم تحديد النسبة المئوية لكل فئة بناء على تعميم سنوي تصدره الجهة المعنية بالوزارة قبل بداية دورة الأداء.يذكر أن آلية التقييم الجديدة قد أقرت ضرورة وجود موظفين يستحقون تقدير «ممتاز» ومجموعة تستحق تقدير «جيد جداً» ومجموعة تحصل على تقدير «جيد» ومجموعة تحصل على تقدير «مرضي» ومجموعة تحصل على تقدير «غير مرضي»، بناء على مؤشرات إنجاز في نهاية العام استناداً على ما تم تحقيقه من أهداف ومستهدفات حددت من قبل الإدارة أو الجهة التي يعمل بها الموظف.