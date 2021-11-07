أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، للفترة من 28 /‏ 10 /‏ 2021 حتى 3 /‏ 11 /‏ 2021، عن ضبط (15399) مخالفًا، منهم (7292) مخالفًا لنظام الإقامة، و(6373) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1734) مخالفًا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (278) شخصًا، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما جرى ضبط (18) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. كما جرى ضبط (17) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (88029) وافداً مخالفًا، منهم (78687) رجلاً، و(9342) امرأة. وأحيل (72788) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و(3764) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10017).