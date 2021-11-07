علمت «عكاظ» أن مبادرات دعم الزراعة الريفية أقرّت دعماً لمزارعي البُنّ والفواكه في منطقة الباحة، بمبلغ يتجاوز 44 مليون ريال، لتعزيز موارد الإنتاج المحلي.وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مبادرة إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار أسهمت في تأهيل 114 مزرعة للبُنّ بمنطقة الباحة، إضافة إلى توزيع 17 ألف شتلة بُنّ مجاناً، مؤكداً أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) يقدم دعماً مادياً غير مسترد لـ8 قطاعات لتحسين أداء القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية.