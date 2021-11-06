نظّمت هيئة تطوير عسير، وأمانة المنطقة، فعالية رياضة المشي «CatWalk»، بممشى الروضة في أبها، تزامناً مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية، إحدى حملات منظمة كاتمو سفير، التي تعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرضة للانقراض وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

وتهدف الفعالية التي شهدت مشاركة أكثر من 700 مواطن ومقيم من مختلف الأعمار السنية، قطع مسافة 7 كيلومترات، لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض في كل أرجاء العالم، ودعم اليغور، والفهد، ونمر الثلج، والنمر، والأسد، والببر، وأسد الجبال، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق، حيث تسهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية، وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية.