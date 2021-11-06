شهدت محافظة الطائف اليوم (السبت) هطول أمطار متوسطة استمرت ساعات متواصلة وشملت الأمطار وسط المحافظة والمنتزه وشارع عكاظ والمنطقة المركزية والصناعية والوهط والوهيط وشهار والوسام والشفا والهدا، وشهدت معها تواجدا أمنيا للأجهزة المختلفة نتيجة الأمطار المتوسطة.

وانتشرت فرق الدفاع المدني والمرور في الشوارع والمواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، كما شهدت منطقة الشفاء هطول الأمطار مصحوبة بزخات من البرد.

وحذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية عند هطول الأمطار.