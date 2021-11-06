استقطب مهرجان تذوق بالجوف في نسخته الثانية آلاف الزوار خلال أول يومين منذ انطلاق فعاليات المهرجان الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف، وتنظمه الأمانة في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، ليواصل المهرجان نجاحه في نسخته الثانية بعد أن سجلت النسخة الأولى نجاحا لافتا ولاقت استحسان الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان أن عدد زوار المهرجان خلال أول يومين تجاوز 12000 زائر، حرصوا على الاستمتاع بتجربة تذوق المنتجات المعروضة، والتجول في أركان ومناطق المهرجان المتنوعة.

ويضم المهرجان مناطق متنوعة تقدم كل منها تجربة مختلفة ومتميزة للزوار، تشمل منطقة عربات الأطعمة (الفود ترك) التي يعمل بها مجموعة من الشباب والشابات السعوديين يقدمون الوجبات المختلفة للزوار والحلوى والقهوة، وتضم المنطقة 30 عربة يشارك بها 36 شاباً وشابة، ويقدمون ما يفوق 200 وجبة شرقية وغربية وأكثر من 100 نوع من المشروبات المختلفة، وتتنوع أطباق الحلوى حيث يقدمون ما يفوق 70 نوعاً وتتميز منطقة الفود ترك بجلسات في الهواء الطلق وسط أجواء المساء المنعشة بالجوف، التي تحفز الحضور لتناول وجبات العشاء بالمهرجان، حيث يحرص العديد من رواد الأعمال من شباب وفتيات الفود ترك على استثمار فرص التسويق التي يقدمها المهرجان والتعريف بمنتجاتهم، لا سيما بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان وحفز الشباب والشابات للمشاركة والاستفادة من هذه الفرصة.

كما تشارك 25 أسرة منتجة ضمن فعاليات مهرجان تذوق في نسخته الثانية يقدمون أنواعاً من المأكولات الشعبية والحلوى للزوار، يغلب عليها الأطباق الشعبية التي عُرفت بها منطقة الجوف من الجريش والمرقوق والكبسة السعودية وورق العنب، وكذلك الحلوى المتنوعة التي تنافس (الماركات) المعروفة، وتقوم السيدات بصناعة خبز الصاج والمصابيب للحضور، كما يشارك 10 فنانين تشكيليين على جادة الفن يرسمون لوحاتهم للزوار ويعرضون أعمالهم المختلفة، ويشهدون إقبالاً رائعاً لمشاهدة الرسم مباشرة والتعرف على لوحاتهم وتفاصيلها.

كما يتيح المهرجان لزواره تجربة زيارة منطقة صور المأكولات، وكذلك منطقة مطبخ تذوق الذي يوجد فيه 4 خبراء طبخ يقدمون باقة من أشهى المأكولات المحلية والعالمية، إضافة إلى منطقة لقاحات كورونا التي توفر اللقاح للزوار الراغبين.

وتقدم أمانة الجوف جوائز كبرى للمشاركين تبلغ قيمتها الإجمالية 40,000 ريال، وهي: جائزة أفضل صانع قهوة، وجائزة أفضل وجبة شعبية، وجائزة أفضل طبق حلوى، وجائزة أفضل وجبة سريعة، وجائزة أفضل لوحة فنية.

وأكد رئيس لجنة التحكيم (الشيف) أحمد السنوسي على ما شهده المهرجان من إقبال رواد الأعمال، مشير إلى اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وزيارته الموقع والتفاعل مع الشباب ومتابعة تجاربهم ومشاريعهم عن قرب، منوها بما تقدمه الأمانة من دعم واهتمام وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح الفعاليات بمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.