أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/3/22 الموافق 2021/10/28 حتى 1443/3/28 الموافق 2021/11/3 عن ضبط 15,399 مخالفاً، منهم 7292 مخالفاً لنظام الإقامة، و6373 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1734 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 278 شخصاً، 42% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 18 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، فيما جرى ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 88,029 وافداً مخالفاً، منهم 78687 رجلاً، و9342 امرأة، وجرى إحالة 72,788 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3764 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,017 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.