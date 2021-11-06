نبهت السفارة السعودية في هولندا، المواطنين السعوديين الموجودين في البلاد، إلى إلزامية ارتداء الكمامة في عدة أماكن، وذلك اعتبارا من اليوم (السبت) 6 نوفمبر 2021.

وأوضحت السفارة أن ارتداء الكمامة في هولندا سيصبح إلزاميا في الأماكن التالية: وسائل النقل العام، سيارات الأجرة، الطائرات والمطارات، صالونات الحلاقة وأماكن المساج، داخل الأماكن العامة مثل المحلات التجارية، في المدارس العليا والجامعات.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روتييه في 2 نوفمبر الجاري، إعادة فرض بعض من القيود لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إذ ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 6 نوفمبر وذلك على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات والمرضى في المستشفيات.

وقال روتييه، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة هيوغو دي يونغ «لدينا مشكلة خطيرة مع فايروس كورونا يجب أن نتعامل معها بشكل متعاون، لذلك سنعمل على فرض بعض الإجراءات لاحتواء الوضع بعد ارتفاع أعداد الإصابات والمرضى في المستشفيات جراء الإصابة بالفايروس»​.

وأوضح رئيس الوزراء الهولندي «سيستأنف ارتداء الكمامات الطبية داخل المتاجر والمستشفيات والمدارس والأماكن المغلقة».

من جانبه، حذر وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ من أن «أعداد المرضى جراء فيروس كورونا في المستشفيات تتزايد بسرعة إذا لم نتمكن من عكس هذا الاتجاه المتصاعد فسيتضاعف عدد المرضى في المستشفيات والعناية المركزة في الشهر القادم».