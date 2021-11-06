باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول 1443 اختصاصاتها ومهماتها من خلال 6061 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 512 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وتم إيقاف 172 مواطنا ومقيما، منهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة)، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وكشفت «نزاهة» أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تورط بها المتهمون تمثلت في الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مؤكدة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

ودعت «نزاهة» إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليه، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني (980)، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس (0114420057).