صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغاً ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وجود كائن فطري (ظبي فلودير) طليق في أحد أحياء مدينة الرياض، وتمت مباشرة البلاغ والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وشدد المالكي على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو محاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية، والمبادرة حال مشاهدتها بالإبلاغ عنها على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.