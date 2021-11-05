بدأ استقبال طلبات التسجيل للمنافسة على بطولة كأس موسم الرياض 2021 للصقور، الذي تنطلق فعالياته في 10 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الـ 17 من الشهر نفسه.

ويستمر التسجيل على البطولة، حتى الإثنين المقبل 8 نوفمبر، من الساعة الـ 4:00 مساء حتى الـ 9:30 مساء، وتُقام البطولة التي يُنتظر أن تشهد منافسات محتدمة، في مقر نادي الصقور بملهم شمال مدينة الرياض، ويُقدر مجموع جوائزها بأكثر من 5 ملايين ريال.

وتأتي البطولة تعزيزاً لمبدأ التنوع والشمولية في الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض 2021م، وتُعد واحدة من مجموعة بطولات فريدة تنظم لأول مرة في الموسم، وذلك ضمن 7500 يوم فعالية، وتلبي البطولة، التي تقام في مقر النادي، تطلعات الزوار والصقَّارين ومحبي وهواة الصيد بالصقور، من منطلق اهتمام الموسم بكل الهوايات، عبر تقديم أفكار غير مسبوقة تعزز من صناعة الترفيه في المملكة.

وتنقسم البطولة التي رُصدت لها جوائز مالية إلى مسابقتين، الأولى: الملواح «الدعو»، بحسب فئات الصقور المشاركة، وهي: حر فرخ، قرموشة جير فرخ، تبع جير فرخ، جير بیور فرخ، جیر شاهین فرخ، شاهین فرخ، حر قرناس، جير شاهین قرناس، شاهین قرناس، جير بیور قرناس، قرموشة جير قرناس، جير تبع قرناس، وتقام البطولة على ميدان طوله 300 م.

وتمنح جوائز للمراتب الخمسة الأولى في كل شوط على النحو التالي: شوط المحترفين: المركز الأول 60 ألف ريال، المركز الثاني 40 ألف ريال، المركز الثالث 25 ألف ريال، المركز الرابع 15 ألف ريال، المركز الخامس 7500 ريال، فيما تُمنح الجوائز لأشواط الملاك على الشكل التالي: المركز الأول 40 ألف ريال، المركز الثاني 25 ألف ريال، المركز الثالث 15 ألف ريال، المركز الرابع 10 آلاف ريال، المركز الخامس 5 آلاف ريال.

أما المسابقة الثانية فهي المزايِن، وتشمل الفئات: حر من حر فرخ، حر من حر قرناس، جیر بیور قرناس، حر قرناس، حر قرناس أسود/ أدهم، شاهين بحري قرناس، وتمنح جوائزها لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى كالتالي: المركز الأول 100 ألف ريال، المركز الثاني 50 ألف ريال، المركز الثالث 30 ألف ريال.

وتأتي بطولة كأس موسم الرياض للصقور بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه ونادي الصقور السعودي.