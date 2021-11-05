أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 43 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 39 حالة، ووفاة حالتين.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 548,848 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 52 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 537,761 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8802 حالة وفاة.
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