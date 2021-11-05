كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن السعودية ستطلق برنامجاً ضخماً لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفايروس الحليمي HPV، للوقاية من سرطان عنق الرحم الذي يعد أحد أشرس أنواع السرطان لدى السيدات.

وعرّفت وزارة الصحة سرطان عنق الرحم بأنه أحد أنواع السرطان الشائعة الذي يصيب الإناث في منطقة عنق الرحم نتيجة لوجود نمو غير طبيعي للخلايا المكونة لهذا الجزء.

وحول أسبابه، أوضحت أنها تتمثل في: الإصابة بالتهاب فايروس الورم الحليمي البشري (Human Papilloma Virus) الذي قد ينتقل من خلال الجماع، إهمال النظافة الشخصية في بعض الحالات، ممارسة الجماع غير الشرعي مع العديد من الأشخاص، بعض الدراسات كشفت وجود صلة بين التدخين وحدوث الإصابة، الإصابة ببعض أمراض نقص المناعة المكتسبة.

وفي ما يخص الوقاية من سرطان عنق الرحم، أكدت الصحة ضرورة أخذ التطعيم ضد فايروس الورم الحليمي البشري ((HPV)Human Papilloma Virus)، وإجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن وجود الورم، ونصحت الإناث بعمل مسحة عنق الرحم (Pap smear) كل سنة إلى سنتين لأن ذلك يساعد في الكشف عن وجود أي تغيرات في خلايا عنق الرحم، والالتزام بقواعد النظافة العامة، والامتناع عن التدخين.