أكدت وزارة الصحة ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية من لقاحات فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للفئة العمرية 18 سنة فأكثر، وذلك لتعزيز فعالية مناعة المجتمع، مشيرة إلى أن الدراسات والأبحاث أكدت انخفاض فعالية لقاحات «كورونا» مع مرور الوقت ما يستلزم تلقي جرعة معززة للمناعة.

وكشفت أن المدة بين الجرعة الثانية والجرعة التنشيطية تكون كما يلي: الفئة العمرية 18 سنة فأكثر (ستة أشهر بعد الجرعة الثانية)، مرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء (شهر واحد بعد الجرعة الثانية).

وأفادت بأن اللقاحات المتوفرة حالياً في السعودية هي: لقاح فايزر-بايونتك (جرعتان)، لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا (جرعتان)، لقاح موديرنا (جرعتان)، ويؤخذ اللقاح عن طريق الحقن بالعضلات؛ حيث يتم تلقي جرعتين من اللقاح بفاصل 3 أسابيع على الأقل، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة، ولا يتطلب إعادة الجرعة.