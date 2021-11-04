يعقد في مناطق المملكة، وبشكل شهري، أكثر من ألفي عقد زواج إلكتروني في ظل رحلة وزارة العدل الرقمية والإلكترونية بإجمالي عقود سنوية تصل لأكثر من 107 آلاف بحسب الوزارة. وتهدف الخدمة إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالسعودية بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية. وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة «ناجز» التابعة للوزارة التي تسير بصورة سريعة نحو التحول الوطني وتحقيق الهدف الإستراتيجي بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكل يسر وسهولة،وتتيح الخدمة للمستفيد تسجيل بياناته وبيانات عقد الزواج، ثم حجز موعد مع المأذون ليتم العقد بشكل إلكتروني وتوثيقه بدون حضور المستفيد للمحكمة. ومن المتطلبات معلومات الهوية الوطنية من وزارة الداخلية، معلومات الوكالة والصكوك من وزارة العدل والتأكد من إجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية قبل موعد جلسة عقد النكاح مع المأذون كإحضار نسخة من صك الطلاق للمرأة المطلقة وإحضار نسخة من صك حصر الورثة للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها.تشترط الخدمة وجود وكالة سارية المفعول، حضور أطراف عقد النكاح في حال عدم حضور أحد الأطراف، ويلزم حضور وكيل بوكالة تخوله استكمال كافة الإجراءات اللازمة إذا كانت الزوجة مطلقة، إحضار أصل أو صورة مصدقة من صك الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح إذا كان أحد الاطراف قاصر عقلا، إحضار أصل أو صورة مصدقة من صك الولاية إذا كان والد الزوجة متوفى.ومن الشروط ايضا إحضار أصل صك حصر الورثة أو صورة مصدقة منه، إذا كان أحد طرفي الزواج سعوديا فيكون خاضعا للائحة زواج السعودي بغير السعودية الصادرة بقرار وزير الداخلية إذا كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة تصدق.المحامي والباحث الشرعي عبدالعزير القويعي يقول إن: ما نعيشه من نقلة نوعية في عملية إجراءات عقود الزواج؛ متمثلة في التغيير الجديد من خلال خدمة إنشاء عقد زواج عبر (ناجز)، منسجمة مع رؤية السعودية 2030 نحو الإنجاز والإبداع واستغلال التقنية الحديثة في التيسير على المواطنين، فبعد أن كانت العقود تجري في طابع فيه إثقال وأخطاء في النظامين السابقين الورقي وعقد الزواج الإلكتروني (البصمة) أتاحت الإجراءات الجديدة عبر عقد النكاح في (ناجز) تلافي الأخطاء وتسهيل عملية التوثيق ليشترك الجميع المأذون والمستفيد من الخدمة وفق نظام يضمن كافة الحقوق ويقلل الأخطاء بنسبة كبيرة وتشكر وزارة العدل على التطوير ومواكبة كل جديد في الرقمنة الحديثة للتيسير على المواطنين.تجاوز عدد المستفيدين من خدمات تطبيق ناجز أكثر من 1.2 مليون مستفيد خلال العام الماضي 1442هـ. وأوضحت وزارة العدل أن أكثر الخدمات استخداماً خلال العام الماضي شملت خدمات استعلام عن قضايا 345 ألفاً، وخدمة طلباتي 196 ألفاً، وخدمة قضاياي 191 ألفاً، وخدمة مواعيدي 156 ألفاً، والاطلاع على تفاصيل القضية 98 ألفاً، بما في ذلك عرض الأحكام وضبط الجلسات، واستعراض طلبات التنفيذ 86 ألفاً، والاستعلام عن الوكالات 53 ألفاً، بالإضافة إلى الاستعلام عن عقود الزواج 51 ألفاً.ويضم تطبيق «ناجز» أكثر من 40 خدمة عدلية من أبرزها خدمة القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج، والتحقق من صك عقاري، والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية، والاستعلام عن عقود الزواج، فضلاً عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.وجاء إطلاق تطبيق ناجز وفق خطة وزارة العدل نحو التحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة «ناجز» في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين تيسيراً لهم وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظاً للحقوق عبر أفضل الحلول التقنيّة بأحدث الإمكانيات بعيداً عن المعاملات الورقيّة.تعمل وزارة العدل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الإلكترونية والتواجد في عدة منصات عبر الأجهزة الذكيّة، مما يتيح للمتقدم للخدمة تسجيل الدخول لمرة واحدة على تطبيق «ناجز» للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيدون، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، تحقيقاً لرسالتها في توفير بيئة عدلية متميزة، لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية.