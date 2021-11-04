أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل الدكتور فهد معيض الحسني، أن اقامة مهرجان العسل الاول في حائل تهدف لمساعدة النحالين على تسويق منتجاتهم وزيادة فرص استثمار النحالين في المنطقة في منتجات العسل وضمان المردود المالي الجيد لهم، وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين المحليين، مشيراً خلال افتتاح وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون التنموية صالح المطيري للمهرجان برعاية أمير منطقة حائل الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وإشراف وتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل في قاعة التاج للاحتفالات، إلى أن المهرجان سيساهم في تطوير تربية النحل وصناعة العسل والصناعات التحويلية بالمنطقة التي تعتبر من الميز النسبية لمنطقة حائل.

وأضاف الحسني أن المهرجان يحظى بدعم من أمير منطقة حائل الموجه والداعم الأول لإقامة المهرجان وبمتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة مما سيكون له مساهمة وبدرجة كبيرة في تطوير منتج العسل الذي يعد ميزة نسبية للمنطقة ويصبح محركاً مهما لتطوير صناعة النحل في المملكة ومنطقة حائل لتنمية القطاع الزراعي بالمنطقة.

ويشتمل مهرجان العسل الأول الذي يستمر سبعة أيام على 33 ركناً خصصت لعرض أنواع مختلفة من العسل السائل وعسل الشمع الذي تتميز به المنطقة، ويشارك فيه عدد من النحالين في منطقة حائل، كما يشتمل على عدد من الفعاليات المصاحبة مثل مسرح الطفل والرسم وفعاليات عديدة للأطفال وعرض منتجات النحل كصمغ النحل (البروبوليس)، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، والغذاء الملكي.