أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الخميس)، قراراً يقضي بإنشاء إدارة الحوكمة، وتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم مديراً لإدارة الحوكمة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وتعزيز مبدأ الشفافية.

كما أصدر وزير الشؤون الإسلامية اليوم قراراً إدارياً يقضي بإنشاء الأمانة العامة للفروع، وتكليف الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أميناً عاماً لها.

وأفادت الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار القرارات التنظيمية والتطويرية لعمل الوزارة لتحقيق رسالتها السامية وفق اختصاصاتها.