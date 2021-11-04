أصدر برنامج الإسكان - احد برامج رؤية المملكة 2030 - قرارا بتعيين الأستاذ سلطان بن محمد القحطاني متحدثا رسميا باسم البرنامج ومديرا عاما للتواصل والعلاقات العامة.

وجاء هذا القرار بهدف رفع الوعي وتعزيز التواصل بين البرنامج والمستفيدين. ويعد القحطاني كفاءة وطنية عالية وشغل العديد من المناصب القيادية والإشرافية بدأت في جائزة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبين وتنقل بين العديد من الشركات والجهات الحكومية وكان آخرها برنامج حساب المواطن حيث عمل هناك متحدثا رسميا ومديرا عاما للتواصل إلى أن انتقل لبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى رفع نسبة التملك بين المواطنين.