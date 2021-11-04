استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، في مقر الإمارة بجدة اليوم (الخميس)، رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، ومديري مكاتب الوكالة بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح عن الجهود الإعلامية للوكالة على الصعيدين المحلي والعالمي في صناعة المحتوى والتغطيات الإخبارية بـ6 لغات، إلى جانب إبراز برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وما تتمتع به المملكة من مكانة دولية متميزة، إضافة إلى استراتيجية «واس» وتوجهاتها الجديدة التي تواكب التطور الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات.