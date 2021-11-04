تابع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم، تقدّم إنجاز مشروع تطوير وادي لعصان في أبها بنسبة 97%، والذي يُعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية بالمنطقة. ويشمل المشروع الجاري تنفيذه حالياً على امتداد نحو كيلو متر ونصف، على مسطحات خضراء بمساحة 20 ألف م2، وممشى رئيسي، وممرات بمساحة تبلغ 16 ألف م2، وملاعب متنوعة، و63 جلسة ديكورية، ومسار مخصص لرياضة الدراجات بطول 1 كم تقريباً، ودورات مياه، وكافيه، ومواقف سيارات تتسع لـ 375 موقفا، فيما سيتم تغذية المشروع بالأشجار. يُذكر، أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له.