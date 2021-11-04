دشن محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم، حملة «مكارم الأخلاق»، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة لدى الفرد والمجتمع.

وأشاد الفلقي بهذه المبادرة الخيرة وتوافقها مع المنهج الشرعي والسنة النبوية وثقافة المجتمع، مؤكداً أن تكامل جهود مختلف الجهات سيعزز التوعية بحسن الأخلاق.

بدوره أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة محايل عيسى بن علي الشهري، أن الحملة تشتمل على العديد من البرامج التوعوية عبر الوسائل والمواد الحديثة المسموعة والمقروء والمرئية التي تنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة، وإبراز القدرات الاخلاقية وأثر الاخلاق الحسنة في تزكية النفوس.