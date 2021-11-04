نفذ فريق فرسان الصفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية في المدينة المنورة 25 برنامجا ودورات تأهيلية استفاد منها 379 متدربة من الأرامل والأيتام والمطلقات لتمكينهم من سوق العمل تحت شعار (طريقي إلى سوق العمل)، وذلك بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تهدف إلى انخراطهم في سوق العمل، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ويشرف على هذه البرامج مكتب الضمان الاجتماعي ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة.

من جهتها أعربت قائدة فريق فرسان الصفة إيمان البشر عن بالغ سعادتها، وأضافت في حديثها: «الحمد لله الذي وفقنا لتنفيذ هذا المشروع الكبير بسواعد أعضاء الفريق بعد أن وضعنا الدراسة الكاملة والخطط الزمنية والأهداف لمشروع مبادرة (طريقي إلى سوق العمل)، وثمنت عمل وجهد لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ومكتب الضمان الاجتماعي والجمعيات التابعة له في تنفيذ وتسيير المشروع حسب الخطط المرسومة ومشاركة أكبر عدد ممكن من المستفيدين في هذه البرامج التأهيلية ودخلوهم سوق العمل».