صرّح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكنت الدوريات البرية في مركز ضمد في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوغراماً من مادة القات المخدرة كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.



