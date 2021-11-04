استقبل أبناء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر المربع أمس المعزين في وفاة أخيهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة.

كما قدم العزاء في الفقيد الشيخ حمد ناصر آل ثاني وزير الدولة بدولة قطر.

وأعرب أصحاب السمو الملكي الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.