أقام مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي حفل تكريم للقنصل العام للجمهورية اليمنية عميد السلك الدبلوماسي والقنصلي بمنطقة مكة المكرمة السفير علي بن محمد العياشي، بمناسبة انتهاء فترة عمله قنصلاً عاماً للجمهورية اليمنية وعميداً للسلك الدبلوماسي والقنصلي بجدة، وذلك بحضور عدد من القناصل العامين بجدة.

وأعرب السفير العياشي عن تمنياته بالتوفيق في خطواته القادمة، فيما قدم شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة غير المستغربة لما يربط البلدين الشقيقين من أواصر الصداقة والأخوة والمصالح المشتركة.