صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية؛ ما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.من جهة أخرى، صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر بمقطع فيديو متداول في مشاجرة مع مقيمة بأحد المواقع العامة، وهو مواطن من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.