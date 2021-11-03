دشن مساعد مدير صحة الطائف للصحة العامة خالد الثبيتي، صباح أمس، حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية التي تنظمها إدارة مكافحة الامراض المعدية وإدارة التوعية الصحية، وتستهدف جميع الاعمار من سن 6 أشهر فما فوق، ويأتي في مقدمتهم الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة (الرئة، الكلى، القلب، السكر، الضغط، الربو، تكسر الدم المنجلي)، والنساء الحوامل، بهدف الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها. وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.من جانبه، بين مدير مكافحة الامراض المعدية بصحة الطائف سامي الثبيتي أن الحملة تستهدف تطعيم أكثر من 270 ألف شخص.