ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة المدينة المنورة، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة، استُخدِم لتخزين 1536 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.