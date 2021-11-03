نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1388 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وتحرير 75 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفايروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.وفي محافظة الجبيل، نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهرين الماضيين، 140 جولة رقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع بمحافظة الجبيل، أسفرت عن إغلاق 45 محلاً مخالفاً، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات وتعزيز دورها في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة.وأوضحت الأمانة أن بلدية المحافظة وضعت جدول عمل للمراقبين الميدانيين خلال الفترة من بداية شهر صفر الماضي حتى نهاية شهر ربيع الأول الحالي، شملت عدداً من المنشآت الغذائية، نتج عنها تحرير 520 إنذاراً لمخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، وضبط 450 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه، ومصادرة 350 لحماً غير صالح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط 3 عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإزالة لوحات إعلانية مخالفة بعدة مواقع بنطاق عمل البلدية.وفي مكة المكرمة، أغلقت أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية، 7 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة.وأوضحت البلدية الفرعية، أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 148 جولة ميدانية مكثفة، ضمن نطاقها الإشرافي، والتي نتج عنها إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وغير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، حيث تم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، كما تم خلال الجولة ضبط وإتلاف 190 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري. من جهةٍ أخرى، كثَّفت بلدية العتيبية الفرعية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية، لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحماية المستهلكين، حيث أسفرت الجولات عن مصادرة 18 كجم مواد غذائية فاسدة، إضافةً إلى رصد العديد من المخالفات منها، تداول المواد الغذائية بطرق غير صحيحة، وسوء حفظ المواد الأولية، ومخالفة تخزين المواد الغذائية، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للأنظمة.