التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة الوالي والوفد المرافق لها.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وسبل نشر الثقافة القانونية وتسخير الإمكانات لمواجهة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والأموال المشبوهة.

وأكد النائب العام خلال اللقاء على خطورة هذه الآفة وضرورة توحيد الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً للحد من انتشارها. منوهاً بأهمية وضع ضوابط وآليات بين الدول في الركن الشرعي للجريمة الإلكتروني بما يتطابق مع قوانينها الداخلية وبما يحقق التعاون الدولي في مكافحة مثل هذه الأنماط الإجرامية، مشيراً إلى أن النيابة العامة السعودية سباقة لمكافحة تلك هذه الجرائم والقضاء عليها بالتعاون مع أشقائها في الدول الأخرى.

وأضاف المعجب أن تكثيف الإجراءات حول ضبط وتحريز ونقل الأدلة والمحتويات الرقمية يوحد الاتجاهات، ويكسب المهارات اللازمة في التعامل مع تلك الأدلة لاسيما في ما يتعلق بالمسائل القانونية.

وفي ختام اللقاء اطّلعت الدكتورة غادة الوالي على عرض مصور يُظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية وجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحة الإرهاب والعمل الجزائي بشكل عام.