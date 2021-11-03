تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لأمانة المنطقة وبلدياتها، بدأت بلدية أحد رفيدة بإزالة فن «القط العسيري» من حاويات النظافة، إذ يُعتبر من مميزات المنطقة، وموروثها الشعبي، ويُعبّر عن أصالة الماضي، فيما بدأت أيضاً بلدية المحافظة، وبتوجيه من رئيسها المهندس حسن مضواح القحطاني، للقسم المختص، بعدم وضع مُسمى «بلدية أحد رفيدة»، على حاويات وأكياس النفايات، والاكتفاء بوضع مُسمى «بلدية الأحد»، تقديراً واحتراماً لاسم قبيلة «رفيدة».

وأوضح رئيس البلدية أن ذلك يأتي من مُنطلق علاقة الوطن بالمواطن، وتحسين جودة العلاقة بينهما، إذ يتم حالياً الدهان للحاويات، وطمس العبارات السابقة، مع الالتزام بتطبيق مواصفات تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوّهات البصرية في المحافظة، والمراكز الإدارية التابعة لها، والقرى.