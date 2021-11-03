أعلنت «توال» الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية (مروج) وعبر المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» بتنفيذ مبادرة زراعة 3000 شجرة والتبرع بتكلفتها عبر المنصة، وذلك بالتزامن مع إطلاق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يُعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة.

وتنسجم إستراتيجية «توال» مع هذه المبادرة الطموحة، إذ تتطلع الشركة من خلالها إلى المساهمة في تحقيق توجهات المملكة الهادفة إلى تعزيز المنظومة البيئية وحمايتها بالتكامل مع القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة، إذ أكد المهندس الرئيس التنفيذي لتوال محمد الحقباني «تأتي هذه المبادرة كجزء من إستراتيجية الاستدامة لتحقيق توجهات الشركة الهادفة إلى إطلاق مبادرات وبرامج تساعد في تخفيف الآثار السلبية للتحديات البيئية، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع. وأضاف تمكنت «توال» من ترجمة بعض من مستهدفات إستراتيجية الاستدامة في الشركة التي نتج عنها تجنب 28 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ربط 300 موقع للأبراج بشبكة الكهرباء مما يقلل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مولدات الطاقة التي تعمل بالوقود.

يذكر أن «توال» حاصلة على شهادة ISO 14001 لأنظمة الإدارة البيئية، وتلتزم باتباع أفضل الممارسات للمنظمة الدولية للمعايير (ISO)، حيث تميزت في إنشاء نظام إدارة بيئية يضمن إدارة العمليات التشغيلية، بما يحد من التأثير على البيئة ويحقق الاستدامة البيئية، كما تهتم في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وضمان الاستدامة البيئية، والمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز الطاقات المتجددة، حيث تستند إستراتيجية «توال» للاستدامة على أربعة محاور تعمل من خلالها على دعم المجتمع والبيئة والاقتصاد، عبر تمكين الوصول والشمول الرقمي، ودعم المجتمع، وتمكين تطبيق أساليب الاهتمام بالبيئة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.