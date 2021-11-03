أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، اليوم (الأربعاء)، أن اثنتين من شركاتها الناشئة تأهلتا لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال 2021، وهي أكبر مسابقة عالمية لريادة الأعمال في العالم والتي تدعم أكثر من 300 ألف رائد أعمال من 200 دولة مختلفة.ووصلت شركتا كاوست الناشئتين إلى النهائيات العالمية للمسابقة بعد أن تجاوزتا المسابقة الوطنية لريادة الأعمال في المملكة في 18 أكتوبر 2021، وستتنافسان في جولة تقديم العروض في الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر 2021 في الرياض للفوز بجائزة مالية تبلغ مليون دولار أمريكي.ويقول نائب رئيس كاوست للابتكار الدكتور كيفين كولين،: «يسعدنا أن نرى هذه الشركات الناشئة في كاوست تحظى بالاعتراف العالمي لتأثيرها المتميز في المملكة، ونحن في كاوست ملتزمون بتنمية النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة، وهو جزء أساسي من رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد».وتشمل مجموعة الشركات الناشئة المشاركة من كاوست لهذا العام الفائز بالمركز الأول في المرحلة المبكرة بقيمة 200,000 ريال سعودي وهي شركة «ناتوفيا» الناشئة، المطورة لحديقة المطبخ الداخلية الذكية الأولى في العالم، والفائز بالمركز الثاني في المرحلة المبكرة بقيمة 150,000 ريال سعودي وخريج مسرعة الأعمال (تقّدم)، شركة «لوجيكسا»، وهي منصة لتقديم خدمة التخزين عند الطلب. يذكر أن الشركات الناشئة في كاوست لديها سجل حافل بالنجاح في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال التي ترعاها مؤسسة «مسك الخيرية» حيث فازت شركة مزارع البحر الأحمر من كاوست بالمركز الثالث عالمياً في نسخة عام 2019.ويمكن للمؤسسين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم المشاركة والتنافس في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال عبر عرض أفكارهم ومشاريعهم الناشئة خلال المسابقات الوطنية في مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم. بعد ذلك، ستسافر الشركات المتأهلة من كل دولة إلى العاصمة السعودية الرياض، للتنافس على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليون دولار أمريكي، وفرصة الحصول على حزم من الامتيازات وخدمات الدعم والتواصل مع المشاركين الآخرين والمستثمرين وتطوير أفكارهم وصقلها.