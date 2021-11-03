شهد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، تهدف إلى تشغيل معرض عمارة المسجد النبوي الشريف.

ووقع المذكرة مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

ووفقاً لمذكرة التفاهم سيعمل المركز الذي يُعد صرحاً علمياً يمتلك القدرات العلمية والخبرات العملية ويُعنى بخدمة المدينة المنورة وتراثها الحضاري، على تشغيل معرض عمارة المسجد النبوي بما يُظهر ويُبرز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ليكون معلماً حضارياً من معالم المدينة المنورة، يساهم في إثراء وتعميق تجربة ضيوف الرحمن خلال أدائهم لفريضتي الحج والعمرة، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين وتهيئة المواقع الثقافية والسياحية التي تعكس الصورة المشرفة والحضرية للمملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

من جهته، أعرب الدكتور فهد بن مبارك الوهبي عن شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة رئيس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة وتوجيهاته السديدة لكل ما من شأنه إظهار وإبراز الإرث الحضاري للمدينة المنورة، وإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، موجهاً شُكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داعياً المولى أن يبارك في قيادتنا الحكيمة ويُسدد خطاها ويوفقها فيما تقدمه من مقاصد لخدمة البلاد والعباد، وأن يُبارك جهود أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه.