انضمت أشهر مناهضات لقاحات كوفيد-19 الممثلة الأمريكية كريستي سوانسون (51 عاماً) أمس الأول إلى قائمة المشاهير الذين أصيبوا بكوفيد-19. وقالت سوانسون، التي لم توضح ما إذا كانت قد خضعت للتطعيم، إنها تتلقى العلاج من التهاب رئوي ناجم عن إصابتها، في أحد مشافي ولاية نيوجيرسي. وزادت أنها تتم معالجتها بالأكسجين الطبي. وطلبت من متابعيها على موقع تويتر الدعاء لها بالشفاء. وأوضحت أنها تخضع لأدوية تسييل الدم حتى لا يحدث تخثر في دمها. وكانت وصفت فايروس كوفيد-19 بأنه لا يعدو أن يكون «نزلة برد».كما انضم إلى مشاهير كوفيد أمس الأول المطرب العالمي جون بون جوفي (59 عاماً)، معلناً إصابته قبل أيام فحسب من حفلة حاشدة من المقرر أن يحييها في ميامي بيتش بولاية فلوريدا السبت القادم. وقال بون جوفي إنه أصيب على رغم أنه محصن بالكامل ضد الوباء.وأخيراً.. أعلنت إيران أمس الأول أن وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللاهيان أصيب بفايروس كوفيد-19. وذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الحكومية (الإثنين) أن عبد اللاهيان يواصل العمل من معزله الصحي. وقالت إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد لها أن الحالة الصحية لوزير الخارجية جيدة بوجه عام.