أكدت وزارة التعليم على كافة قطاعاتها التعليمية، بما فيها الجامعات، باعتماد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بديلًا لمؤسسة التقاعد في جميع المعاملات والتعاميم.

وأصدر مساعد الوزير المكلف الدكتور سعد آل فهيد تعميما بين فيه أن هذا الإجراء يأتي إشارة لتعميم وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم ١٨٦ وتاريخ ١٤٤٣/١/٢هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٧ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ والمتضمن في البند ثانيا منه بأن تحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها.