أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم (الثلاثاء)، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي.

وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.